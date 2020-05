Un baume du tigre naturel et made in France: Zen in the City

Aujourd’hui nous vous présentons une nouvelle marque de cosmétiques inspirée de la médecine chinoise: Zen in the City, qui vient de lancer un baume du tigre naturel et made in France!

Le concept: un baume du tigre allégé en format stick, 100% naturel + vegan + cruelty-free, fabriqué en France, avec un parfum agréable au gingembre-citron.

Quelles différences avec le baume du tigre?

Le baume Zen in the City est un produit cosmétique, pas un médicament: il ne va pas soigner les blessures, mais va aider à détendre et relaxer, grâce à ses huiles essentielles naturelles. C’est un produit de “bien-être”, avec une approche holistique

Zen in the City a un parfum plus doux que le baume chinois traditionnel, grâce aux HE de gingembre et de citron qui adoucissent sa senteur

Zen in the City est un baume du tigre naturel et fabriqué en France, dans un laboratoire qui utilise uniquement des énergies renouvelables

Avec son format pratique en stick, Zen in the City vous accompagne partout et deviendra rapidement votre remède SOS du quotidien

Comment utiliser Zen in the City?

On peut l’appliquer sur les tempes, sous le nez, sur la gorge (ou la nuque) et sur les poignets, pour un moment de réconfort et de relaxation…

Sur les tempes Sous le nez Sur la gorge ou la poitrine Sur les poignets

La composition du produit

Zen in the City est composé uniquement d’ingrédients 100% naturels.

Des ingrédients 100% naturels

Les actifs de la formule sont principalement des huiles essentielles naturelles: de camphre, de menthe poivrée, de gingembre et de citron. Ces dernières ont des vertus aromathérapeutiques et apaisent instantanément le corps et l’esprit.

A quel moment utiliser Zen in the City?

Tout à fait adapté à la pratique du yoga!

Pendant ou après une séance de yoga par exemple, ou encore avant d’aller se coucher: les huiles essentielles favorisent le sommeil.

Zen in the City peut aussi apaiser les démangeaisons de piqûres d’insectes / moustiques.

Pour les curieux, rendez-vous directement sur le site www.zeninthecity.shop pour plus d’informations sur cette jolie marque.

