Inspiration maquillage crayon vert

Un trait de crayon vert d’eau pour réveiller le regard

Parfait sur yeux marrons + chevelure noire, et carnation olive.

Liu Wen nous montre ici comment achever un maquillage à la fois discret et efficace: bien souligner d’un trait vert délicat les yeux, ce qui permet de faire ressortir leur éclat sombre.

Pour briller tout en restant sobre. Rester classe, sans y passer une heure et sans exagérer est exactement l’effet qu’on retrouve ici. Ce maquillage passe-partout vous accompagne sobrement quel que soit le contexte de votre journée, ou de votre soirée. Il vous permet de captiver vos interlocuteurs, et rajoute le petit plus à votre visage pour le rendre spécial. A essayer en toute circonstance!