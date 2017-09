L’eau de riz: le secret des cheveux asiatiques

Aujourd’hui Meinu vous propose un tip de grand-mère japonaise, utilisé depuis des millénaires en Asie pour lisser les cheveux et les rendre plus forts: l’eau de riz!

L’eau de riz pour les cheveux: une méthode naturelle, simple et écolo!

Les meilleures méthodes sont souvent les plus simples! Cela se vérifie ici avec l’eau de riz!

Dorénavant, chaque fois que vous ferez cuire du riz, récupérez l’eau de cuisson du riz dans un récipient. Le plus pratique est d’ensuite transvaser le liquide dans un flacon à vaporisateur, pour pouvoir l’appliquer le plus précisemment possible sur votre chevelure.

Avant votre shampoing, aspergez l’eau de riz sur vos cheveux, mèche par mèche, pour bien imprégner, puis laissez reposer 10 minutes.

Rincez, puis procédez à votre shampoing habituel.

L’eau de riz nourrit vos cheveux intensément et les rend plus forts et plus lisses.

Si vous trouvez toutefois que vos cheveux sont trop “alourdis” après, coupez l’eau de riz avec plus ou moins d’eau la prochaine fois. Si cela n’est toujours pas suffisant, utilisez l’eau de rinçage du riz, à la place de l’eau de cuisson!

Une vidéo intéressante d’une vlogueuse, qui explique sa technique, étape par étape:

Si vous aimez le principe, mais avez envie d’une texture plus agréable, plus crémeuse, Meinu vous conseille le dernier soin / masque pour cheveux de l’Oréal Nature, “Re-naître”, à base de protéines de riz, qui répare les cheveux sensibilisés (disponible chez les coiffeurs professionnels):

Une texture sensuelle et un parfum délicat, très agréable à l’utilisation!