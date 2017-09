L’Aegyo, le “mignon” coréen

On en parlait la semaine dernière lors du jeu-concours Herborist: l’Aegyo, ce mot coréen qui désigne une attitude féminine tout à fait typique, infantile, qu’adoptent les Coréennes en mode “dragouille”…

En quoi cela consiste exactement?

Le principe de l’Aegyo est de jouer la femme-enfant difficile à avoir.

Quelques règles de base:

1) Ne jamais appeler sa target “Monsieur” ou encore “oncle” (appellation fréquente en Asie), mais l’appeler “Oppa”, qui veut dire “grand frère”, et qui a une connotation plus jeune, plus protectrice…

2) Adopter une voix un peu bébé et exagérer l’excitation, la tristesse, l’étonnement…

3) Prendre les bonnes moues: yeux doux, petit sourire en coin, ou alors moue boudeuse, et faire des gestes avec ses mains près du visage

4) Si vous en avez le talent, montez une chorégraphie de groupe avec vos copines!

Le meilleur exemple d’Aegyo en vidéo: un clip de Girls’ Generation (SNSD), prenez-en de la graine!

Pour plus de détails sur “comment avoir un petit ami coréen”, regardez cette vidéo très instructive: