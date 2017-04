Queue de cheval basse sur le côté

Hello les Meinu!

Pour ce weekend, nous vous proposons de tester une coiffure très simple et élégante, qui ira à merveille sur vos cheveux asiatiques : la queue de cheval basse, à caler sur le côté, par-dessus l’épaule! Comme la belle actrice chinoise Tang Wei, en photo ci-dessus!

Comment réaliser cette queue de cheval sur cheveux asiatiques?

1) Faire une raie légèrement sur le côté

2) Attacher ses cheveux tout proche de la nuque avec un élastique noir (et non pas un gros chouchou!), et légèrement sur le côté (droit ou gauche, à votre convenance!)

3) Retirer quelques mini-mèches de la queue, sur le devant, pour un effet plus naturel

4) Pour créer un effet “wavy” ou ondulé, n’hésitez pas à recourir au bon vieux fer à boucles, juste sur l’extrêmité de la queue

Et voilà, le tour est joué!

Le maquillage qui va bien avec :

Cette coiffure ultra-simple peut très bien passer avec un maquillage naturel de tous les jours, ou bien avec un maquillage un peu plus soutenu, avec rouge à lèvre, pour les occasions! Bref une coiffure pour toutes les occasions…